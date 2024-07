Schianto tra due auto nella serata di mercoledì lungo la tangenziale di Cremona, all’altezza del Cisalfa. Erano circa le 22.45 quando i mezzi, per cause ancora in corso di accertamento, sono entrati in collisione, mentre procedevano in direzione Mantova. Uno dei due è finito sull’aiuola spartitraffico.

Due le persone coinvolte: un uomo di 28 e uno di 60 anni. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno prestato ai feriti le prime cure, per poi trasportarli in pronto soccorso con codice giallo. Per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Cremona, che si occuperanno di chiarire la dinamica del sinistro.

