“Il ritorno dell’Unione Sportiva Cremonese nella massima categoria del calcio italiano rappresenta non solo il risultato di un progetto solido e lungimirante, ma anche un’occasione preziosa per la città e per l’intero territorio provinciale e regionale”: a dirlo è il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni che oggi ha scritto al presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, per sottolineare l’importanza dell’evento e chiedere un momento ufficiale di riconoscimento.

“La visibilità nazionale e internazionale offerta dal massimo campionato contribuirà infatti a valorizzare le eccellenze di Cremona – in ambito turistico, culturale e gastronomico – generando positive ricadute economiche e d’immagine” scrive il consigliere.

“Per questi motivi ho scritto al presidente del consiglio regionale per chiedere che il Consiglio organizzi un momento istituzionale per riconoscere e dare ulteriore valore al risultato ottenuto dalla Cremonese e alla città” conclude.

