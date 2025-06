Ci sono anche due cremonesi, di cui uno residente nel Cremasco, tra gli arrestati nell’ambito dell’operazione denominata Hotel Terme, condotta dai Carabinieri di Breno (Brescia). Dieci in tutto le persone colpite da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Brescia, su richiesta della Procura della Repubblica. L’accusa, nei loro confronti, è di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, in concorso. Una ventina, invece, i coinvolti nelle indagini.

Gli arresti arrivano al termine di un’importante attività investigativa, svoltasi dal dicembre 2022 al gennaio 2024. I militari hanno individuato un vero e proprio sodalizio criminale, strutturato, con base a Darfo Boario Terme, che gestiva un’attività di spaccio di stupefacenti – nella fattispecie, cocaina e hashish – nella bassa Valle Camonica.

Numerosi sono gli episodi di cessione di droga documentati dai Carabinieri, e importante lo stupefacente sequestrato: quattro chili di cocaina in tutto. Cinque le persone arrestate in flagranza durante le indagini.

Ad operare gli arresti, insieme ai militari della Compagnia di Breno (Bs), si sono attivate le Compagnie di Cremona (CR), Crema (CR), Chiari (BS), Gardone Val Trompia (BS), Bergamo (BG), Treviglio (BG), Clusone (BG), Legnago (VR) e Piombino (LI).

Nel corso delle operazioni di perquisizione è stato inoltre arrestato in flagranza un tunisino di 28 anni trovato in possesso di circa 150 gr di cocaina e 315 euro di denaro contante, tutto sottoposto a sequestro.

Laura Bosio

