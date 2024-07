Guasto al motore, fallito il lancio del razzo Falcon 9 di Space X

(Adnkronos) –

Il razzo Falcon 9 di Space X ha subito un guasto al motore dello stadio superiore dopo essere decollato oggi dalla base spaziale di Vandenberg. Una battuta d’arresto in una missione senza astronauti a bordo che probabilmente ritarderà i prossimi lanci di voli spaziali con persone a bordo, mentre il gruppo di proprietà di Elon Musk indaga sull’accaduto. Il problema si è verificato durante il lancio di un lotto di satelliti Starlink, utilizzati per trasmettere Internet alle stazioni terrestri e ai cellulari. La società ha affermato che poiché “il motore del secondo stadio non ha completato la sua seconda accensione” e i satelliti “sono stati dispiegati in un’orbita inferiore a quella prevista”.

Il ceo di SpaceX, Elon Musk, ha scritto su X che il motore si è guastato “per ragioni attualmente sconosciute”. “Il team sta esaminando i dati stasera per comprenderne la causa principale” spiega. In una dichiarazione, la Federal Aviation Administration ha affermato che sarebbe necessaria un’indagine “progettata per migliorare ulteriormente la sicurezza pubblica, determinare la causa principale dell’evento e identificare azioni correttive per evitare che si ripeta. La Faa sarà coinvolta in ogni fase del processo di indagine e dovrà approvare il rapporto finale di SpaceX, comprese eventuali azioni correttive”. L’Autorità ha aggiunto che “non sono stati segnalati feriti pubblici o danni alla proprietà pubblica”.

La Nasa fa affidamento su SpaceX e sulla sua flotta di razzi Falcon 9 per lanciare persone e merci verso la Stazione Spaziale Internazionale. La società avrebbe dovuto lanciare un gruppo di privati ​​cittadini in orbita il 31 luglio in una missione finanziata dall’imprenditore miliardario Jared Isaacman. Poi, a metà agosto, era previsto il trasporto di tre astronauti della Nasa e un cosmonauta russo alla Stazione Spaziale Internazionale per un soggiorno di sei mesi. Queste missioni verranno probabilmente rinviate mentre SpaceX indagherà sul guasto del motore. L’anno scorso SpaceX ha effettuato quasi 100 lanci. Nel passato tuttavia ha registrato anche dei problemi. Nel 2016, un Falcon 9 è esploso sulla rampa di lancio durante un test del motore. L’anno prima, un altro Falcon 9 esplose mentre trasportava merci e rifornimenti alla stazione spaziale. Nessuno è rimasto ferito in nessuno dei due incidenti e alla fine la Faa ha autorizzato la compagnia a continuare a volare. Non è ancora chiaro se i satelliti Starlink lanciati oggi rimarranno in orbita o ricadranno nell’atmosfera.