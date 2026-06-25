A ConfCom i consulenti del lavoro illustrano il nuovo contratto del terziario

Un momento di approfondimento tecnico e di confronto dedicato ai consulenti del lavoro del territorio per valorizzare gli strumenti contrattuali a disposizione delle imprese del terziario. Si è svolto questa mattina, nella sede di Palazzo Vidoni, l’incontro organizzato da Confcommercio Provincia di Cremona dal titolo “I CCNL Confcommercio – Focus sul Terziario”.

Ad aprire i lavori, il direttore Stefano Anceschi, che ha sottolineato l’importanza del dialogo con i professionisti chiamati quotidianamente ad affiancare le imprese nella gestione dei rapporti di lavoro.

L’incontro ha visto gli interventi dell’avvocato Paolo Badazzi, Responsabile Confederazione Confcommercio Settore Lavoro, Contrattazione e Relazioni Sindacali, e del professor Francesco Seghezzi, presidente di ADAPT, che hanno illustrato il sistema dei contratti collettivi nazionali di lavoro di Confcommercio, approfondendo in particolare il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, le sue peculiarità e le opportunità offerte ad aziende e lavoratori.

“È stato molto interessante l’incontro organizzato oggi da Confcommercio Provincia di Cremona per valorizzare tutta la nostra contrattazione collettiva nazionale e consolidarne ulteriormente la diffusione sul territorio. Particolarmente significativo è stato lo spirito di collaborazione emerso con i professionisti presenti: è proprio attraverso questo confronto che il nostro sistema può continuare a crescere in modo efficace, offrendo strumenti sempre più utili alle imprese e ai lavoratori”, ha dichiarato l’avvocato Paolo Badazzi, Responsabile Confederazione Confcommercio Settore Lavoro, Contrattazione e Relazioni Sindacali.

Nel corso della mattinata è stato inoltre presentato il Commentario al CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, realizzato da ADAPT, uno strumento di approfondimento e consultazione destinato a supportare l’attività di consulenti e operatori del settore. A tutti i partecipanti è stata consegnata una copia del volume.

“Con questo Commentario abbiamo voluto offrire a tutti gli imprenditori e alle imprese uno strumento concreto per valorizzare al massimo tutti i contenuti del contratto del Terziario, mettendo in luce quegli aspetti che spesso non sono pienamente conosciuti ma che possono rivelarsi particolarmente utili nella gestione quotidiana dell’impresa e dei rapporti con i dipendenti. Ci auguriamo che questo lavoro possa accompagnare le aziende in una fase di importanti trasformazioni del mercato del lavoro”, ha dichiarato il professor Francesco Seghezzi, presidente di ADAPT.

Presente all’incontro anche Ilaria Quarenghi, presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cremona, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa come occasione di dialogo tra le parti.

“Sono onorata di essere stata invitata da Confcommercio Provincia di Cremona perché questo rappresenta un primo passo verso una collaborazione futura. Rafforzare l’interazione tra i consulenti del lavoro e le parti firmatarie del contratto è per noi fondamentale. Ritengo questa giornata estremamente utile e un importante punto di partenza per costruire relazioni e una rete di collaborazione tra l’Associazione e la nostra categoria”, ha dichiarato Quarenghi.

“Il confronto con i consulenti del lavoro rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare la conoscenza degli strumenti contrattuali e promuovere un’applicazione sempre più consapevole dei contratti Confcommercio – dichiara Stefano Anceschi, direttore generale di Confcommercio Provincia di Cremona –. Come associazione crediamo che la qualità delle relazioni tra imprese, professionisti e organizzazioni di rappresentanza sia un elemento fondamentale per sostenere la competitività delle aziende e favorire un mercato del lavoro moderno, equilibrato e capace di rispondere alle esigenze del terziario.”

L’iniziativa si inserisce nel percorso di aggiornamento e formazione che Confcommercio Provincia di Cremona promuove costantemente a favore delle imprese e dei professionisti del territorio, con l’obiettivo di mettere a disposizione competenze, strumenti operativi e occasioni di confronto sui principali temi che interessano il mondo del lavoro.

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