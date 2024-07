I Carabinieri della Radiomobile di Casalmaggiore hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 20 anni, che il 9 giugno scorso, alla guida di un’auto, ha avuto un incidente stradale sulla strada Bassa per Casalmaggiore nel comune di Bonemerse.

Quella mattina, verso le 6, i residenti avevano segnalato un veicolo fuori strada, finito in un campo adiacente alla carreggiata, che ribaltandosi aveva preso fuoco. Il conducente. un ragazzo di 20 anni, era stato soccorso in tempo e aiutato ad uscire dall’abitacolo dai passanti. Nell’incidente aveva riportato diverse contusioni che avevano richiesto l’accompagnamento all’ospedale di Cremona, dove, dopo aver accertato la dinamica dell’incidente, erano arrivati anche i militari per l’identificazione dell’infortunato.

Tenuto conto che aveva chiari sintomi che facevano pensare che avesse bevuto, i militari hanno chiesto ai sanitari di eseguire nei suoi confronti gli accertamenti specifici volti a verificare l’eventuale stato di alterazione e, proprio attraverso l’esito di queste analisi, è stato accertato che aveva un tasso alcolico di oltre 2,10 g/l, ovvero quattro volte il limite consentito. Avuto il riscontro medico sul suo stato di alterazione psicofisica durante la guida e tenuto conto delle aggravanti per l’ora notturna e per l’avere causato un incidente stradale, è stato denunciato all’autorità giudiziaria e la sua patente è stata ritirata.

