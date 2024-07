Prosegue la campagna di disinfestazione volta al contrasto della diffusione delle zanzare. Dopo gli interventi larvicidi, eseguiti nelle scorse settimane, nella notte di lunedì 15 luglio saranno effettuati trattamenti adulticidi (contro gli adulti di zanzara) nelle aree verdi dei quartieri cittadini. Gli interventi si protrarranno fino alle prime ore di martedì 16 luglio. Le misure di contenimento di questa specie infestante proseguiranno anche nelle prossime settimane. Sono già stati posizionati cartelli informativi per avvisare i residenti delle zone in cui avverranno i trattamenti.

Considerato che il problema negli ultimi anni, soprattutto in estate, ha causato seri impatti sanitari, ambientali ed economici, in quanto si è assistito al progressivo aumento di casi autoctoni e importati di malattie trasmesse dalle zanzare, vettori di malattie trasmissibili all’uomo, è importante adottare comportamenti adeguati per contenere la presenza di questi insetti.

La prevenzione, mirata ad eliminare i i luoghi in cui le zanzare si riproducono riducendone la densità, si deve attuare sia in aree pubbliche che private. Si raccomanda pertanto l’adozione di buone pratiche e di comportamenti domestici volti ad impedire la formazione di focolai larvali.

Per chiarimenti e consigli utili è possibile consultare la nota informativa “Azioni di controllo e prevenzione per il contenimento della zanzara” presente sul sito del Comune di Cremona all’indirizzo https://www.comune.cremona.it/node/421590.

© Riproduzione riservata