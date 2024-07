Smaltita la delusione per la sconfitta di misura al ballottaggio, Fratelli d’Italia ha riunito lunedì sera il coordinamento provinciale per il fare il punto sul risultato elettorale non solo a Cremona ma anche nel resto della provincia.

La relazione del coordinatore provinciale Marcello Ventura ha preso in esame l’esito del voto; quindi si è iniziato a parlare del rinnovo dei Dipartimenti, ossia i gruppi di approfondimento su tematiche specifiche. “Un coordinamento tranquillo – afferma Ventura – ora si tratta di programmare il futuro. Alle Europee Fratelli d’Italia di Cremona ha ottenuto il miglior risultato rispetto ad esempio a Brescia e Bergamo, e anche su questo abbiamo ricevuto il plauso del coordinatore regionale Maccari”.

Tornando alle Comunali, “ora abbiamo la responsabilità di condurre un”opposizione di alto livello, rappresentando il 50% delle forze di minoranza”, afferma Ventura, concordando con l’intervento fatto da Pizzetti nel primo consiglio comunale circa la necessità di fare i conti con una città divista in tre contando anche gli astenuti.

