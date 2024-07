Numeri record per la rielezione della maltese Roberta Metsola alla presidenza del Parlamento europeo con 562 voti su 699 votanti, ha ottenuto il 90% delle preferenza la più alta della storia.

Nel discorso d’insediamento ha citato Falcone e Borsellino, Alcide de Gasperi e parlando di femminicidi anche Giulia Cecchettin. Per l’europarlamentare cremonese Massimiliano Salini, la prova del buon lavoro svolto dal Ppe.

Nel pomeriggio, anche l’elezione dei 14 vicepresidenti ma ora iniziano le difficoltà. Giovedì ci sarà la votazione per l’elezione alla guida della commissione di Ursula von der Leyen al secondo mandato ma la strada resta in salita.

In mattinata si è svolto l’incontro con il gruppo dei conservatori guidati da Giorgia Meloni i cui voti si contrappongono a quelli dei verdi le cui pretese, secondo Salini, vanno respinte. La differenza la farà il programma di Von del Leyen che sarà presentato domani. Per Salini bene l’ipotesi Fitto come commissario italiano.

L’intervista integrale nel servizio di Giovanni Palisto

