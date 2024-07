Un incidente si è verificato in via Giuseppina a Cremona, alla rotonda in uscita dalla città in direzione Sospiro. Un camion, che trasportava materiale legnoso, si è ribaltato mentre affrontava il rondò, rovesciando il carico sulla carreggiata. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma solo disagi alla circolazione.

Immediato l’intervento della polizia locale che si è occupata di effettuare i rilievi e gestire la situazione: il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire la rimozione del carico e la messa in sicurezza dell’area.

In tempi rapidi è stata comunque ripristinata la viabilità in direzione Cremona, mentre l’immissione al cavalcavia resta momentaneamente chiuso alla circolazione.

