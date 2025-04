Milano si trasforma in un palcoscenico del design, dove innovazione e creatività si fondono in una fase massima di creatività. Il Fuorisalone 2025 l’appuntamento più atteso della Milano Design Week, dal 7 al 13 Aprile 2025, ritorna e invade cortili, palazzi e strade con installazioni uniche, così come gli oggetti all’interno degli spazi del salone del mobile a Rho.

In questo contesto l’assessore Mazzali ha parlato dei dazi americani sul settore: “Il Salone del Mobile non è soltanto una fiera: è un manifesto vivente del genio italiano, della creatività lombarda e della nostra capacità di unire estetica, funzionalità e innovazione. È l’emblema di un’Italia che non arretra, nemmeno di fronte alle sfide globali. Nemmeno di fronte ai dazi. È un simbolo di riscatto e di orgoglio nazionale”. Lo ha dichiarato l’assessore al Design, Moda, Turismo e Marketing Territoriale di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, in occasione della 63esima edizione del Salone del Mobile a Fiera Milano Rho.

“In un momento in cui le tensioni commerciali internazionali generano nuove incertezze, e in cui l’imposizione dei dazi da parte degli Stati Uniti mette a dura prova alcuni settori chiave della nostra economia, il Salone del Mobile dimostra che la qualità italiana sa imporsi per la sua eccellenza, per la sua storia e per la sua capacità di innovazione continua- continua Mazzali-. I numeri parlano chiaro: oltre 800 mila le presenze attese, più di 50 Paesi rappresentati, un indotto che va ben oltre il design, coinvolgendo turismo, artigianato, formazione e filiere produttive strategiche”.

“Anche i consumatori americani, come ha ricordato il Ministro Urso, continuano a scegliere l’Italia. E continueranno a farlo, perché il design italiano non è sostituibile. Non si può replicare, non si può delocalizzare. È unico, perché nasce da un saper fare che ha radici nella nostra storia, nelle nostre botteghe, nelle nostre università e nella creatività dei nostri giovani. Come Regione Lombardia – ha concluso Mazzali –Il Salone del Mobile è la prova vivente che quando l’Italia fa squadra, può affrontare qualsiasi sfida. Anche quelle globali. Regione Lombardia continuerà a investire con determinazione in questo settore”.

