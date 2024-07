Tante le iniziative di volontariato che Caritas cremonese e Diocesi stanno realizzando in questo periodo estivo, sotto il titolo “Cose Belle”, che coinvolgono adolescenti, giovani, famiglie, adulti, associazioni e realtà ecclesiali. Iniziative rese possibili anche grazie al contributo dell’8×1000 destinato alla Chiesa Cattolica.

A Roma. Già partita, sabato 13 luglio, l’esperienza romana alla Caritas di Roma. Protagonisti 19 ragazzi e ragazze di Bozzolo, Calvatone, Acquanegra e Asola e tre adulti (Don Nicola Premoli, Giorgio Spotoni e Emilia Gazzoni). In treno hanno raggiunto la capitale e si sono sistemati in un centro giovanile alla periferia di Roma. Poi, hanno preso servizio alla mensa gestita da Caritas Roma alla stazione ferroviaria di Termini. Qualcuno alla reception, qualcuno al lavaggio dei vassoi, qualcun altro tra i tavoli. “I momenti più emozionanti – racconta Emilia – sono stati gli incontri, gli avvicinamenti per parlare e ascoltare, per farsi raccontare le vite di queste persone, le loro solitudini, le loro difficoltà, per conoscerle senza pregiudizi”. I ragazzi e le ragazze stanno facendo anche esperienza alla mensa Giovanni Paolo II a Colle Oppio.

“In questi due giorni – le parole di Lorenzo – mi sto accorgendo che in me sta avvenendo un cambiamento. Al ritorno mi aspetto di essere diverso”. “Cosa porterò a casa? – la testimonianza di Lucrezia – Molta compassione nei confronti di queste persone e la comprensione maggiore di quanto siamo fortunati. Sarebbe bello dare più di quello che abbiamo e farli sentire meno soli”. Non solo servizio per il “gruppo di Bozzolo”, ma anche cultura. Compatibilmente con l’attività alla Caritas, ragazzi e ragazze vengono coinvolti in esperienze turistiche presso le principali attrazioni e i principali musei della capitale. Il rientro è previsto per il 21 luglio.

A Trieste. Le famiglie dell’Associazione Drum Bun che sabato 20 luglio partiranno per Trieste. Quattro nuclei familiari, otto adulti e otto bambini, vivranno un’esperienza comunitaria di una settimana, a contatto con Caritas Trieste. In particolare, presteranno servizio presso la struttura di accoglienza Teresiano, organizzando laboratori di giocoleria, kamishibai e murales per bambini, ragazzi e adulti. Le famiglie saranno protagoniste, in particolare, della ritinteggiatura e dell’abbellimento di un salone utilizzato per le attività. Nel ‘tempo libero’, si dedicheranno alla visita della città e dei dintorni e ascolteranno testimonianze di operatori che si occupano delle persone in movimento sulla rotta Balcanica.

Il 27 luglio, cambio della guardia tra famiglie e giovani, sempre a Trieste. Otto ragazzi e ragazze maggiorenni, coordinati da Caritas cremonese e in sinergia con Caritas Trieste, presteranno servizio in strutture che accompagnano persone migranti e in luoghi di accoglienza per adulti in condizione di grave marginalità.

A Casa Malala e all’Ostello Alpe Adria, per i migranti appena arrivati in Italia, l’attività proposta si concentrerà sull’insegnamento della lingua italiana legata a possibili situazioni di concreta utilità (come il sapersi orientare negli uffici burocratici o l’apprendimento di termini legati alla vita professionale) oppure ancora in più semplici attività sportive o espressive.

A Casa Maranathà e Casa Teresiano, dove Caritas Trieste sostiene temporaneamente adulti nel loro disagio abitativo, si proporranno principalmente momenti animativi e di narrazione di gruppo. Il gruppo farà anche attività di servizio al dormitorio di Sant’Anastasio.

A Lourdes. Ad agosto, spazio alle proposte estere. Il 5 agosto, 80 persone da tutta la Diocesi partiranno con l’Unitalsi Cremona, su 7 pullman attrezzati, alla volta di Lourdes. Malati, volontari adulti (tra cui medici, infermieri e professionisti socio-sanitari), ragazzi delle superiori o universitari, principalmente da Piadena, Sabbioneta e Caravaggio, vivranno un’esperienza spirituale e di servizio, nelle terre in cui la Madonna apparve alla giovane Bernadette. Sul posto è prevista la partecipazione a vari riti, tra cui la messa internazionale, la processione e adorazione eucaristica e la recita del Rosario, il Flambeau. Nel programma anche incontri per i giovani, escursioni e il gesto dell’acqua. All’esperienza sarà presente anche il Vescovo di Cremona Antonio Napolioni e, per alcuni giorni, il gruppo si incontrerà con altre 30/35 persone protagoniste del pellegrinaggio diocesano a Lourdes, Saragozza e Barcellona.

In Serbia. A chiudere, le esperienze: la Serbia. Il 2 agosto, con l’Associazione Drum Bun, 16 ragazzi e ragazze maggiorenni, di cui 9 drumbunners e 7 di Young Caritas Bergamo, andranno in Serbia. Un’esperienza inedita di incontro, relazione, servizio e animazione a contatto con la comunità locale e con le persone che migrano sulla rotta Balcanica. In sinergia con le Caritas locali, il gruppo opererà tra Sabac, Valjevo e Belgrado prestando servizio a favore in particolare dei migranti. “Una nuova partenza, una nuova destinazione per noi e per l’Associazione – il commento di Luca, coordinatore del gruppo per l’Associazione Drum Bun – Ci aspettiamo di riuscire a creare contatti e legami sia con Caritas Bergamo, sia con le realtà serbe per crescere nel supporto a quei territori”.

Tutte le esperienze sono state precedute da momenti, anche condivisi, di preparazione sui temi delle competenze personali e delle motivazioni che fanno scegliere di partire. Fondamentale, la cura della relazione tra le persone: c’è in tutti la voglia di mettersi in ascolto e in dialogo con le storie individuali di ciascuno, compagni di viaggio e persone che si incontrano nelle diverse esperienze.

C’è infine una proposta anche per chi resta in città. L’iniziativa, ancora aperta, è rivolta ai gruppi parrocchiali giovani della Diocesi di Cremona e prevede per il periodo 19-25 agosto un’esperienza alla scoperta della città e delle esperienze caritative e sociali locali. La proposta è organizzata da Caritas cremonese e Associazione Drum Bun. Per partecipare occorre contattare Jimmo al numero 339 2669986 o mandare una mail a drumbun2016@gmail.com.

