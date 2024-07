Sarà Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/Bissolati) il primo cremonese in gara a Parigi 2024, il canottaggio sarà come sempre una delle prime discipline a rompere il ghiaccio nel programma olimpico che chiuderà con le gare di atletica e dunque con altri protagonisti del nostro bacino sportivo.

Saranno 37, comprese le riserve, gli azzurri del canottaggio ai Giochi e tra loro appunto il cremonese, capovoga del quattro di coppia, una delle otto barche che si sono qualificate per prendere parte alla Regata a cinque cerchi. Si comincerà venerdì 27 luglio e fino al 3 agosto sarà battaglia allo Stade Nautique de Vaires-sur-Marne, alla periferia di Parigi, la stessa in cui si sono svolti i Campionati del Mondo Under 19 dello scorso anno. Le finali sono in programma dal 31 luglio al 3 agosto.

Presenti in totale di 502 atleti, 251 donne e 251 uomini di 75 diverse nazionalità, distribuiti nelle 14 specialità del programma, con l’Italia presente nell’otto maschile e femminile, nel doppio maschile e femminile, nel doppio maschile pesi leggeri, nel quattro di coppia di Gentili, quattro senza e due senza maschile. Per l’Italia la vera sorpresa arriva dalla qualificazione, per la prima volta nella storia, dell’otto femminile, la novità riguarda invece la barca del nostro Giacomo che ha cambiato formazione proprio in questi giorni, al posto di Nicolò Carucci rientra in Luca Rambaldi, uno dei “motori” di Tokyo che prenderò posto sul carrello numero tre dietro ad Andrea Panizza e davanti a Luca Chiumento.

In gara con il quadruplo azzurro altre otto formazioni, alcune delle quali particolarmente temibili come Olanda e Gran Bretagna, oltre a Germania, Estonia, Norvegia, Polonia, Romania e Svizzera. Il programma ufficiale prevede le batteria sabato 27 luglio dalle 12:30, eventuali recuperi lunedì dalle 1:20 e finali mercoledì 31 luglio alle 12:26.

