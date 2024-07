“La fiducia a Ursula von der Leyen non è una cambiale in bianco ma un investimento forte e concreto, che completi il progetto europeo che oggi non soddisfa pienamente ma che sentiamo ancora fortemente nostro”.

L’Eurodeputato di Forza Italia Massimiliano Salini, Vice Presidente del gruppo PPE, commenta così la rielezione di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione Europea.

“Il Parlamento Europeo ha assegnato una maggioranza solida al mandato politico che il Partito Popolare Europeo, insieme al resto della maggioranza, conferisce a Ursula von der Leyen per i prossimi 5 anni – aggiunge Massimiliano Salini – un mandato in cui abbiamo chiarito che cosa del precedente mandato non ha funzionato, quali derive ideologiche del Green deal, ad esempio, non hanno soddisfatto soprattutto i Paesi più vivaci dal punto di vista economico come l’Italia, e quanto le parti più estreme del Parlamento Europeo non possano essere incluse in questo tentativo che ancora una volta facciamo per completare il progetto europeo”.

“I 401 voti ottenuti dalla Presidente von der Leyen – sottolinea Salini – significano una maggioranza che non comprende gli estremisti dell’una e dell’altra parte e che si assume la responsabilità di dire di sì alle tante richieste, alcune anche molto sofferte, dei cittadini europei: più lavoro, più forza dell’Unione Europea dentro l’occidente, capacità si collaborazione con gli Stati Uniti ma con una dignità europea sulle partite geopolitiche più sfidanti, e soprattutto una vera pace”.

“Una pace che nasce dalla forza dell’Occidente – conclude il Vice Presidente del Gruppo PPE – dalla sua unità e anche dalla capacità di fare – come diceva De Gasperi – politica estera insieme e una politica della Difesa, insieme”.

© Riproduzione riservata