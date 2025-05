Un duro colpo nei primi 90 minuti della semifinale dei playoff di Serie B, ma un gol nel finale che lascia tutto aperto in vista del ritorno allo Zini. La Cremonese cade a contro la Juve Stabia, i padroni di casa passano 2-1 grazie alle reti di Pierobon e Adorante, ma nell’ultimo quarto d’ora il gol di Johnsen mantiene più vive che mai le speranze di qualificazione alla finale.

Dopo un avvio molto equilibrato, al 12′ palla in profondità di Johnsen per De Luca che attacca la profondità e calcia da posizione defilata, Thiam sventa in due tempi. Al 18′ Azzi recupera Mussolini in velocità, poi però fatica a ripartire e viene rimontato dallo stesso Mussolini che calcia, trovando la respinta di Ceccherini. Un minuto dopo Azzi ci prova dai 25 metri, ma strozza troppo la conclusione e mette a lato. Al 20′ Piscopo dal limite si sposta la palla sul destro e calcia, ma mette largo. Al 22′ Adorante controlla col petto e ci prova al volo, ma mette alto. Al 31′ Adorante vince il duello fisico con Ceccherini e si trova a tu per tu con Fulignati, ma la sua conclusione diagonale è debole e viene bloccata dal portiere grigiorosso. Al 33′ calcio d’angolo battuto da Vandeputte, Thiam sbaglia l’uscita, De Luca sul secondo palo non trova la deviazione vincente. Al 34’ i padroni di casa la sbloccano: cross dalla sinistra di Adorante, Azzi non controlla bene in uscita, Pierobon riconquista palla e mette dentro la rete dell’1-0. Quattro minuti dopo Floriani Mussolini vince il duello con Azzi e calcia a pochi metri da Fulignati, colpendo una clamorosa traversa. Al 46′ Mosti serve Adorante che calcia dal limite, ma la sua mira è alta.

All’intervallo Stroppa è costretto a sostituire Bianchetti per un colpo ricevuto nella prima frazione, dentro al suo posto Moretti. Al 56′ calcio di punizione da posizione defilata di Vandeputte, Thiam si allunga e mette in corner. Al 58’ le vespe raddoppiano: cross di Mosti dalla sinistra, Candellone colpisce di testa, Fulignati respinge, Adorante mette dentro a porta libera il 2-0. Al 63′ Folino viene steso in area, per il direttore di gara è calcio di rigore. Dagli undici metri De Luca spara altissimo. Un minuto dopo Stroppa si gioca la carta Vazquez, per uno spento Vandeputte. Al 65′ Adorante punta Moretti e calcia col destro sfiorando il palo. Nel momento più difficile della partita, al minuto 77, la Cremo la riapre: cross di Barbieri dalla destra, Johnsen trova la deviazione vincente e batte un imperfetto Thiam per il 2-1. I grigiorossi però non riescono a trovare le forze per raggiungere il pari in vista del ritorno fissato per domenica 25 maggio allo Zini di Cremona.

Simone Guarnaccia – inviato a Castellammare di Stabia

