Al termine della sfida tra Cremonese e Juve Stabia, Federico Ceccherini ha parlato della sconfitta subita a Castellammare di Stabia. Ecco le sue dichiarazioni.

Tanti episodi hanno inciso nella sfida di stasera. Come la commenti?

“Ci dispiace perché nel primo tempo abbiamo fatto il loro gioco, senza riuscire a giocare. Nel secondo invece c’è stata una reazione nonostante il raddoppio, e il nostro gol è importantissimo perché riaccorcia le distanze. Abbiamo cercato di pareggiarla senza riuscirci, ma abbiamo ancora 90′ in casa nostra a disposizione, sappiamo che servirà segnare almeno una rete e faremo di tutto per riuscirci”.

Quanto ha inciso il fattore ambientale oggi?

“Lo stadio è caldo, ma per noi è uno stimolo perché significa che un po’ temono l’avversario. Il campo è difficile, qui la palla rimbalza in maniera strana e loro sono avvantaggiati, ma non dev’essere un alibi. Studieremo le contromisure necessarie per il ritorno, ora ci aspettano 90 minuti in casa nostra ed è questo che conta”.

Cosa servirà domenica che oggi non c’è stato?

“Il coraggio di giocare che c’è stato nel secondo tempo. Stasera siamo andati spesso sul lancio lungo facendo il loro gioco, forse avremmo dovuto giocare di più a partire dal portiere. Nella ripresa abbiamo trovato meglio l’uomo libero e dato più palloni puliti alle nostre punte, creando più difficoltà”.

Quante difficoltà avete incontrato nelle palle lunghe della Juve Stabia?

“Sono tre giocatori bravi di testa, chiaramente dei tanti lanci che hanno fatto è difficile vincerle tutti, siamo stati bravi soprattutto nel secondo tempo mentre nel primo potevamo fare di più”.

La Cremo ha chiuso la gara in crescendo. Quanta speranza vi dà questo fattore in vista del ritorno?

“Tanta. Se fossimo riusciti a segnare subito su rigore sarebbe stato meglio, ma il rigore sbagliato avrebbe steso chiunque invece siamo riusciti ad accorciare e creato 2-3 pericoli in area. Abbiamo fatto la nostra partita su un campo difficile, ora ci sono 100′ da giocare allo Zini. Con i nostri tifosi a sostegno penso che sia possibile ribaltarla”.

Credi che nella sfida del ritorno lo Zini potrà essere decisivo come è stato il Menti oggi?

“Abbiamo bisogno della spinta dei tifosi. Spero di trovare uno stadio pieno e caldo che renda difficile la vita agli avversari come è stato per noi oggi”.

