Al termine della sfida tra Cremonese e Juve Stabia, valida per la semifinale di andata dei playoff di Serie B, mister Giovanni Stroppa ha commentato la gara del “Menti”. Ecco le sue dichiarazioni.

Mister, come giudica i primi 90′ di questa sfida?

“Siamo andati in difficoltà sugli episodi e le palle più scontate. La Juve Stabia è andata sempre in verticale e cercava i duelli aerei, giocando diversamente rispetto al solito e passando in vantaggio proprio in questo modo. Non siamo riusciti a tenere palla davanti, poi nella ripresa ho chiesto di giocare e così è stato, siamo stati più in partita ed è un peccato aver preso un secondo gol del genere, perché potevamo fare meglio. Dopo il 2-0 abbiamo iniziato a giocare a calcio, con le palle lunghe non siamo riusciti a renderci pericolosi, mentre con il nostro calcio possiamo creare dei problemi. Faccio i complimenti alla Juve Stabia e all’ambiente. Peccato anche per il rigore sbagliato, ma nel finale c’è stata anche l’occasione di Azzi. Oggi è finito il primo tempo, vedremo come andrà il secondo di domenica”.

Il gol di Johnsen dà fiducia in vista del ritorno?

“Dobbiamo essere sereni, tranquilli e giocare il calcio che sappiamo fare. Stasera non lo siamo stati, soprattutto nel primo tempo, dobbiamo giocare a calcio e ne siamo capaci, sono certo che domenica faremo una grande prestazione”.

Oggi gli episodi sono stati decisivi…

“La volontà degli avversari era quella di giocare palla lunga sugli attaccanti, ci abbiamo provato anche noi ma senza avere supremazia. Peccato per i duelli e i contrasti persi sul primo gol, la palla è rimbalzata male… Ma nel secondo tempo è stata la gara che dovevamo fare. Bisogna stare tranquilli e concentrati, pensando alla buona partita fatta nella ripresa. Domenica dovremo fare meglio e cercare di portare gli episodi dalla nostra parte”.

Crede che i cambi siano stati più efficaci per la Cremonese piuttosto che per la Juve Stabia?

“Per noi sicuramente, con Bonazzoli e Vazquez la qualità nel palleggio è stata più elevata”.

Conta di recuperare qualcuno per domenica?

“Da domani speriamo di recuperare chi è fuori, soprattutto dietro. Bianchetti ha preso un colpo sul muscolo ed è stato bravo a rimanere in campo fino all’intervallo, purtroppo in difesa ogni episodio ci gira male e c’è sempre qualcuno che si infortuna”.

Si aspetta una Juve Stabia diversa al ritorno?

“Cercheremo di preparare la gara nel migliore dei modi, al momento siamo sotto di un gol. Vedremo cosa succederà domenica”.

Come giudica la prestazione dell’ex di turno Folino?

“Si tratta di un ragazzo che sta crescendo, poteva essere ancora più emozionato e invece con il passare dei minuti ha preso coscienza di ciò che doveva fare”.

Il pubblico ha spinto molto stasera. Sarà lo stesso allo Zini nella sfida di ritorno?

“Ho detti ai nostri tifosi che domenica voglio tutti presenti allo stadio, chiedendo loro di entrare un’ora prima del fischio d’inizio. Voglio fare un appello: tutti insieme possiamo fare grandi cose”.

Ha fiducia nel passaggio del turno della Cremo?

“Sì”.

