Regione Lombardia conferisce il riconoscimento di ‘Attività Storica e di Tradizione’ ad altri 607 negozi, locali e botteghe artigiane che operano senza interruzioni da almeno 40 anni, per la precisione 311 negozi storici, 161 botteghe artigiane storiche, 135 locali storici. In provincia di Cremona sono 37 le nuove attività riconosciute: 12 botteghe artigiane storiche, 7 locali storici, 18 negozi storici. Si arricchisce dunque l’albo regionale delle attività storiche che ora comprende in totale 3.909 imprese.

I riconoscimenti sono stati conferiti dall’assessorato regionale allo Sviluppo economico presieduto da Guido Guidesi: “Il marchio – evidenzia Guidesi – rappresenta il grazie della Regione nei confronti di chi, col proprio lavoro quotidiano, rende grande la Lombardia e garantisce un presidio economico e sociale fondamentale per le comunità. Studiosi ed esperti dovrebbero analizzare la storia di queste piccole imprese per comprendere davvero dove nasce la forza economica e sociale della nostra terra. Si tratta di attività che nel corso dei decenni hanno saputo resistere e innovarsi nel segno della tradizione, spesso attuando con successo il ricambio generazionale. Regione Lombardia sarà sempre, con convinzione, dalla loro parte”.

Alle attività storiche è dedicato un apposito sito internet (www.attivitastoriche.regione.lombardia.it) in cui sono riportate tutte le informazioni per richiedere il riconoscimento, i nomi e la descrizione delle attività già riconosciute.

Questo l’elenco delle attività premiate in provincia di Cremona

