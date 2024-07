Cambio della guardia per il X Reggimento Genio Guastatori, di stanza alla caserma Col di Lana di Cremona: nella mattinata di venerdì il comandante uscente, colonnello Vincenzo Criscuolo, durante una cerimonia solenne, ha ceduto il testimone al suo successore, colonnello Roberto Spampanato, alla presenza di tutte le autorità civili e militari della città e del territorio di Cremona, nonché al comandante della Brigata Ariete, di cui il X fa parte, il generale Domenico Leotta.

Grande l’emozione da parte del colonnello Criscuolo, che ha voluto ringraziare tutte le autorità intervenute, dal sindaco Andrea Virgilio, al prefetto, Corrado Conforto Galli, al questore, Michele Davide Sinigaglia, ai comandanti dei Carabinieri, Paolo Sambatato, della Guardia di Finanza, Massimo Dall’Anna, dei Vigili del Fuoco, Antonio Pugliano.

“Oggi termino l’esperienza di comando di reggimento” ha detto. “Un periodo di comando molto duro, in un reggimento che mi ha accolto con grande professionalità e serietà. Mai avrei immaginato che le sfide quotidiane diventassero sempre più dure. Quello che insieme abbiamo fatto è dentro ognuno di noi”. Molti i ringraziamenti da parte di Criscuolo, a tutti i colleghi e collaboratori, ma anche a tutto il reggimento.

“Posso dire che ci siamo capiti subito” ha continuato. “Motivazioni, valori, addestramento fisico, preparazione personale: questi sono stati i miei principi cardine“.

Non sono mancate le raccomandazioni a coloro che per due anni sono stati i suoi uomini. “Non vi accontentate mai e mantenete sempre alta l’asticella” ha detto. “Siate fieri del vostro lavoro e della vostra missione. Solo in questo modo sarete in grado di intervenire in qualunque situazione e scenario operativo. Siate portatori di pace e libertà. Siate aperti al cambiamento, perché l’unico modo per evolversi è crescere. Rifuggite la confort zone. Siate felici ogni giorno, pieni di gioia di vivere. Sono convinto che la felicità sia una scelta, perché non dipende dalle cose che ci capitano, ma da come reagiamo ad esse. Anche nei momenti più bui ricordate che c’è sempre una motivazione”.

Anche il generale di Brigata ha voluto esprimere il proprio ringraziamento. “Un cambio di comandante rappresenta uno scossone e un test per l’organizzazione, perché se da un lato il reggimento è fortemente condizionato dalla personalità del proprio comandante, dall’altro l’unità risulta tanto più efficiente quanto meno soffre di questo importante cambiamento” ha detto il generale.

“Questo momento di passaggio deve avvenire nel segno della continuità. Il comando è un servizio reso al proprio personale e alla propria unità. Senza mai servirsi del privilegio dello stesso per fini personali”. Il generale ha poi ringraziato Criscuolo “per aver condotto a pieno il suo ruolo. Gli uomnini e le donne del X hanno dato prova di efficienza e professionalità nei molteplici interventi in Italia e all’estero. E’ una sana realtà ed un valore aggiunto per il territorio cremonese”.

Non è mancato, infine, un augurio al nuovo comandante: “Ti stai mettendo in sella ad un cavallo di razza, addestrato ma che conserva la tua indole” ha chiosato. “Prendine le redini e conducilo verso gli ostacoli che gli si pareranno davanti”.

Emozionato e soddisfatto il colonnello Spampanato, che non è nuovo a Cremona: “Per me è davvero un grande onore essere al comando del X Reggimento Guastatori, e allo stesso tempo una grande emozione perché già sono stato a Cremona dal 2003 al 2008, e in questa caserma ho mosso i miei primi passi da militare” ha raccontato al termine della cerimonia. “La città è stupenda, come lo è sempre stata. Ci aspetta un futuro ricco di impegni, e faremo del nostro meglio”.

