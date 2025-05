Sarà trasmessa in diretta su CR1 (acanel 19 digitale terrestre) alle ore 11 di oggi, la prima messa di Papa Leone XIV, celebrata con i cardinali nella Cappella Sistina.

Sarà questo un momento importante per capire in quale direzione si muoverà il suo pontificato. In queste ore si stanno susseguendo tanti commenti sul nuovo Papa, che riflettono una figura complessa, difficile da inquadrare, così come variegata è la sua provenienza: radici europee ma nato negli Stati Uniti, trasferitosi da giovane in Perù come missionario e poi nominato cardinale da Papa Bergoglio che lo ha chiamato in Vaticano.

