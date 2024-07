Tempo di lauree alla sede cremonese del Politecnico di Milano. Lorenzo Nicoli sta per concludere il corso di laurea in Ingegneria Gestionale e dopo lo stage è stato assunto da Wonder Spa ancora prima del conseguimento del titolo.

“Ho deciso di intraprendere il percorso di studi in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano”, spiega Lorenzo, “perchè mi consentiva di coniugare la mia passione per le discipline scientifiche con la mia aspirazione a sviluppare competenze manageriali avanzate. Una forte motivazione, tuttavia, mi è stata data anche da mio nonno Angelo, che ha sempre creduto in me e mi ha ispirato con il suo esempio. Il suo sostegno costante è stato un punto di riferimento importante nella mia scelta di intraprendere questo percorso di studi. Il suo esempio di determinazione e di perseveranza mi ha insegnato l’importanza di credere in se stessi e di lavorare sodo per raggiungere i propri obiettivi.

Il corso di laurea in Ingegneria Gestionale mi ha offerto l’opportunità di acquisire entrambe queste competenze, permettendomi di sviluppare una visione d’insieme dell’azienda e fornendomi una formazione completa e trasversale. Ciò è necessario per affrontare le sfide del mondo lavorativo, in particolare la gestione aziendale che richiede una solida comprensione dei processi tecnici, unita alla capacità di analisi e pianificazione strategica.

Inoltre, ho obiettivi ambiziosi e desidero raggiungere posizioni di responsabilità all’interno di aziende leader nel settore”.

Che suggerimenti daresti a chi deve scegliere oggi il suo percorso universitario?

È fondamentale, innanzitutto, identificare le proprie passioni e interessi e orientare la scelta del corso di studi verso di essi. Tuttavia, è altrettanto importante considerare le esigenze del mondo lavorativo e le prospettive future, per ipotizzare una carriera soddisfacente e ricca di opportunità. Per raggiungere il successo, è essenziale avere la fiducia di poter perseguire i propri obiettivi con determinazione e richiede di coltivare una mentalità ambiziosa e di credere nelle proprie capacità. Non bisogna avere paura di prendere decisioni difficili e di seguire la propria passione, anche se non è la scelta più facile o più convenzionale. Solo così sarà possibile raggiungere una maggiore soddisfazione personale e professionale, e contribuire allo sviluppo del proprio settore di interesse.

Hai individuato un metodo di studio che si è rivelato efficace e che vorresti consigliare?

Sviluppare abilità di studio efficaci è fondamentale per ottenere il massimo dai corsi universitari. Una strategia che personalmente si è rivelata utile è quella di anticipare le lezioni con una preparazione individuale, in modo da avere già un’idea delle conoscenze che verranno affrontate durante le lezioni. Poi è essenziale evitare le distrazioni e mantenere alta la concentrazione, stabilendo una routine quotidiana e un piano di studio chiaro e realistico. Ciò significa identificare i momenti più produttivi della giornata, organizzare il tempo in modo efficiente e allocare le risorse in modo ottimale. In questo modo, è possibile gestire lo stress e la fatica, e mantenere una motivazione costante nel corso degli studi.

Hai svolto il tirocinio in Wonder Spa di Cremona, di cosa ti sei occupato?

Ho avuto l’opportunità di lavorare su un progetto di creazione di uno stock di picking dedicato alle spedizioni frazionate, ossia lo studio di un’apposita area per tutti quegli articoli che sono spediti in quantità inferiori alla quantità per scatola. L’obiettivo era ottimizzare il processo di evasione degli ordini del magazzino, migliorando l’efficienza e la velocità di consegna. Quindi ho analizzato la fattibilità della costruzione di uno stock di picking nel magazzino centrale, dimensionando la capacità e valutando gli impatti in termini di movimentazione. Questa esperienza mi ha permesso di sviluppare competenze specifiche e di consolidare le conoscenze apprese nel percorso accademico.

Il tirocinio è andato molto bene al punto che l’azienda ti ha offerto di rimanere dopo il tirocinio, sei soddisfatto?

Sono molto soddisfatto di rimanere all’interno dell’azienda come membro del team. Attualmente lavoro nell’ufficio produzione, dove sto acquisendo nuove competenze e approfondendo le conoscenze teoriche apprese durante il mio percorso di studi. Questa esperienza mi sta consentendo di comprendere meglio il funzionamento di un’azienda e di scoprire il mondo lavorativo che mi attende come ingegnere gestionale. Sono grato a Wonder Spa per l’opportunità offertami e sono convinto che questa esperienza sarà fondamentale per la mia crescita professionale e personale.

Oltre allo studio, la vita universitaria ti ho portato a conoscere nuovi compagni con i quali sono nate amicizie che coltiverai anche dopo la laurea?

La vita universitaria è stata un’esperienza ricca e variegata, che va ben oltre lo studio e la formazione accademica. È stato un contesto in cui ho avuto la possibilità di incontrare e conoscere persone condividendo la stessa passione e ambizione, creando legami duraturi e amicizie significative. La sede di Cremona, in particolare, ha offerto un ambiente intimo e accogliente, in cui gli studenti si conoscono e si sostengono a vicenda. Questo clima ha favorito la nascita di rapporti di amicizia importanti, che vanno al di là della semplice frequentazione universitaria. In questo contesto, ho avuto la fortuna di creare legami molto stretti con alcuni compagni di corso, come Gabriele e Camilla, con cui condivido non solo gli studi, ma anche esperienze e momenti di vita. Queste amicizie sono state fondamentali per me, poiché hanno rappresentato un sostegno morale e un aiuto reciproco durante i momenti più difficili del percorso universitario. Sono convinto che queste relazioni dureranno anche dopo la laurea, e saranno un valore aggiunto per la mia vita personale e professionale.

Proseguirai con la Laurea Magistrale?

Sì, ho intenzione di proseguire il mio percorso di studi presso il Politecnico, iscrivendomi alla Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale a Milano. Questa scelta rappresenta una naturale evoluzione del mio percorso accademico, che mi consentirà di approfondire le mie conoscenze e competenze nel campo manageriale.

C’è un momento particolarmente significativo di questi tre anni che ricordi con piacere e che vuoi condividere?

Tra i molti momenti che ricordo con piacere di questi tre anni di università, ce ne sono diversi che mi stanno particolarmente a cuore. La mia prima lode è stato un momento di grande soddisfazione, che mi ha dato la conferma di essere sulla strada giusta e mi ha motivato a continuare a lavorare sodo. Però non posso dimenticare il mio primo fallimento ad un esame, che mi ha lasciato senza parole e senza speranze. Dopo aver affrontato la delusione e aver cercato aiuto, ho capito che a volte si cade, ma l’importante è rialzarsi e imparare da quell’esperienza. Questo episodio mi ha insegnato a non aver paura di sbagliare e a imparare dai miei errori.

Inoltre, ricordo con gioia le uscite serali con le persone a me care, le cene e le esperienze condivise insieme, i momenti di intesa con Camilla, i discorsi profondi con Marco, i momenti spensierati con Lorenzo, e le risate incontenibili con Gabriele ed Emanuele. Questi momenti hanno creato un legame forte e duraturo tra di noi, e mi hanno insegnato l’importanza dell’amicizia e della condivisione. Tutti questi momenti hanno contribuito a rendere questi tre anni di università un’esperienza unica e indimenticabile, che mi hanno aiutato a crescere come persona.

