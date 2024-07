Destinare Palazzo Stanga di via Palestro a museo: stamattina sopralluogo con il docente Daniele Bonali e la vicepreside Anna Milano. Oggetto della visita, il recupero e la valorizzazione di questo importante palazzo che il marchese Ildefonso Stanga, con atto testamentario, lasciò alla scuola di agraria. Il palazzo purtroppo versa in condizioni precarie, l’idea è quella di aprirlo per le notti dei musei e farne un museo, fondi permettendo, che coniughi la straordinaria figura del marchese e la storia della scuola.

Il servizio di Silvia Galli

