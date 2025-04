Treno in ritardo a causa di un malore di un passeggero. Il convoglio partito alle 16,20 da Milano Centrale diretto a Bozzolo si è fermato in stazione a Cremona verso le 17,30 per permettere ai medici del 118 di soccorrere una passeggera di 36 anni che a bordo si era sentita male. In stazione sono arrivate un’ambulanza e un’auto medica che hanno prestato le prime cure alla paziente, trasportata poi in codice giallo in ospedale.

