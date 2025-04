L’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi ha fatto visita lunedì pomeriggio allo stabilimento e sede di Latteria Soresina a Soresina. Ad accoglierlo il presidente della latteria Tiziano Fusar Poli e Michele Falzetta, Direttore Generale della Latteria Soresina.

Per ora il mercato estero di Latteria Soresina -la più grande cooperativa di primo grado nel mondo lattiero caseario italiano, leader mondiale nella produzione del Grana Padano con 5.456.500 forme nel 2023 – vale il 30% del business, ma l’obiettivo è il 50%. Con l’aiuto anche del traino del settore e della Regione.

“In questa sede si fanno cose meravigliose, che sono di grande attualità, e soprattutto in un momento in cui questa produzione così nobile è un po’ sotto attacco rispetto alle logiche di quello che sta succedendo nella congiuntura mondiale, per me era doveroso venire a discutere del futuro, che passa proprio attraverso questi player, che sono una garanzia dal punto di vista della penetrazione e della reputazione dei prodotti” ha detto Beduschi.

Ma come è il bilancio di Latteria Soresina per questi primi mesi del 2025? “Direi che è un bilancio abbastanza positivo, anzi decisamente positivo” dice Fusar Poli “perché ovviamente il nostro core business è il Grana Padano. Più della metà del nostro latte va alla trasformazione del Grana Padano e il Grana Padano insieme al Parmigiano Reggiano, stanno vivendo alcuni anni in grande spolvero di ottima positività, e quindi ovviamente i nostri risultati sono molto influenzati dall’andamento di queste due DOP” rimarca Fusar Poli.

A fine incontro l assessore si è spostato a Rivarolo del Re al Consorzio Casalasco del Pomodoro per partecipare alla tavola rotonda sulla Filiera del pomodoro da industria.

Federica Bandirali

