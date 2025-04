Nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione di Credito Padano, tenutasi il 14 aprile, è stato eletto presidente Arnaldo Ghisotti che succede ad Antonio Davò per 17 anni al timone della Bcc. Nominati vice presidenti Renzo Nolli (vicario) e Luciano Vignoni.

Ghisotti, classe 1965, laurea in Giurisprudenza. Avvocato libero professionista dal 1998, dal 2008 siede nel Consiglio di Amministrazione della Bcc dove dal 2022 ricopre la carica di vice presidente vicario.

“Raccolgo il testimone di Antonio Davò e ringrazio gli amministratori per la fiducia che hanno voluto accordarmi” ha commentato. “Insieme affronteremo le sfide future e lavoreremo per mantenere Credito Padano come un punto di riferimento per le comunità dove opera, motore di sviluppo al servizio dell’economia del territorio.

Colgo l’occasione per dare il benvenuto ai nuovi membri del consiglio di amministrazione che si arricchisce di nuove professionalità e di una maggior presenza femminile. L’inizio del mio mandato coincide con un importante anniversario, quello dei 130 anni di fondazione della Bcc. La nostra storia rappresenta un patrimonio prezioso che ci ha portato ad essere oggi un istituto solido, attivo, presente e capace di agire concretamente per costruire il bene comune” ha concluso.

