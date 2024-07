Ci vorranno una decina di giorni per smontare i ponteggi che avvolgono l’ex banca d’Italia: lunedì sono iniziati i lavori. La facciata e i lati del palazzo sono rimaste invariati, con il ripristino delle parti in marmo ammalorate e ripulite mediante utilizzo di prodotti ecologici. Procede dunque a pieno ritmo il cantiere di “Palazzo CorteVerdi”, l’iniziativa del Gruppo Findonati spa che ha affidato a Stefano Boeri Architetti l’intervento di recupero edilizio dell’imponente edificio del 1960 nel cuore di Cremona, dopo 15 anni di abbandono.

Sono 17 le unità immobiliari, dal bilocale di 50 mq, agli appartamenti da 250, compreso il sottotetto, dove al posto delle soffitte sono stati ricavati due attici senza che sia stata modificata l’altezza dell’immobile. Per richiamare l’aspetto originale del tetto a falde, è stata ideata una struttura a pergolato, sotto cui si affacciano le terrazze degli appartamenti, mentre sulla copertura degli attici verranno installati pannelli fotovoltaici. Al piano rialzato in quelli che un tempo ospitavano gli uffici della ex Banca saranno occupati da una banca.

Silvia Galli

