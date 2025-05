Successo di pubblico e grande entusiasmo a Pizzighettone per il Vintage Waves Festival 2025, che ha trasformato il borgo in un

palcoscenico d’altri tempi, celebrando lo stile, la musica e la cultura del Novecento.

Il motto dell’evento, “Tutto il Vintage che hai sempre voluto in un unico grande Festival”, si è realizzato alla perfezione. Una vera e propria Fiera Mercato con

espositori da ogni parte d’Italia e con categorie merceologiche di ogni genere: dai vestiti vintage agli accessori, dall’antiquariato ai vinili, dal design d’epoca a creazioni fatte a mano, dai giocattoli di un tempo ai fumetti. Insomma un vero e proprio paese dei balocchi per appassionati delle epoche del passato e non solo.

L’evento è stato arricchito con un programma di workshop e attività molto interessanti. Tra i momenti più suggestivi, ha brillato la sfilata “Fashion Waves Show”, un vero e proprio racconto visivo dell’evoluzione della moda e dell’identità femminile nel corso del secolo scorso. Un viaggio nella storia dell’emancipazione, in cui ogni abito ha raccontato un cambiamento, un’epoca, un sogno. Un successo importante anche per il sabato sera con musica dal vivo e balli a ritmo di swing, boogie e lindy hop, che hanno trasformato la piazza in una vera e propria pista da ballo sotto le stelle. Il Vintage Waves Festival si conferma così non solo come un evento di intrattenimento, ma come un autentico omaggio alla storia, alla libertà creativa e al potere evocativo della moda e della cultura.

Piena soddisfazione per l’organizzazione targata VALe20 srl che dà appuntamento a tutti al prossima tappa del Festival, il 7 e 8 Giugno presso il borgo di Grazzano Visconti, in provincia di Piacenza.

© Riproduzione riservata