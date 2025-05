Ultimi due appuntamenti con Primavera in Crescendo nei cortili delle più affascinanti dimore storiche di Cremona.

Il primo concerto Note di Notte è fissato per sabato 17 maggio alle ore 18.00 a Palazzo Guazzoni – Zaccaria con I Solisti di Pavia in quintetto e un programma dedicato tutto a W. A. Mozart, mentre domenica 18 maggio alle ore 18.00 nella splendida cornice di palazzo Trecchi sarà la volta di Conversazione Viennese, protagonisti sempre I solisti di Pavia ma in settimino e un programma dedicato interamente a L. van Beethoven .

Posto unico 15euro

