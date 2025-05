Mercoledì 14 maggio (ore 18-19.30) al campus di Santa Monica dell’Università Cattolica a Cremona – aula B001- prende il via Cersi Innovation Talks dando il via ad una serie di “incontri periodici per imprenditori, che ci permetteranno di raccontare storie di innovazione, dando spazio a testimonianze di imprese locali e nazionali” spiega il professor Fabio Antoldi, coordinatore del corso di laurea magistrale in Innovazione e imprenditorialità digitale attivo presso il campus di Santa Monica della Cattolica.

Un primo appuntamento, che sarà condotto da Andrea Marchesi, di Radio Deejay, si focalizzerà sull’innovazione nel food, come ben evidenziato dal titolo: Impastare il futuro: la filiera della farina tra tradizione e innovazione.

Dopo l’introduzione curata dallo stesso Antoldi, l’evento si svilupperà in due tranche. Alle 18.10 verranno messe a confronto esperienze di innovazione grazie agli interventi di Alberto Antolini – Ceo, Ocrim S.p.A. (Cremona), Federico Allamprese– Ceo, Il Granaio delle idee S.r.l. (Maserà di Padova, PD)

Dalle 18.50 si aprirà la Tavola rotonda di filiera, a cui interverranno: Stefano Allegri, Ceo di Panificio Cremona Italia e presidente Associazione Industriali Cremona, Andrea Badioni, titolare di Panificio Badioni e presidente di Confcommercio Cremona, Rossella Bonseri, del Panificio Bonseri Angelo s.n.c. e Confartigianato Cremona, oltre a Luigi Lucini, professore ordinario di Biochimica alimentare dell’Università Cattolica.

In conclusione, alle 19.30, è previsto momento di networking con aperitivo. La partecipazione agli Innovation Talk è libera, ma per motivi organizzativi è opportuno iscriversi al più presto all’incontro, inviando una mail a beatrice.anzani@unicatt.it e segnalando il proprio nominativo.

© Riproduzione riservata