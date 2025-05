“Andremo a Pisa per vincere, ma il terzo posto non dipende solo da noi”, con queste parole il tecnico grigiorosso Stroppa ha lanciato un segnale chiaro in conferenza stampa, prima degli ultimi novanta minuti di regular season. La Cremonese sarà rimaneggiata, tra squalificati, infortunati e diffidati da preservare, ma all’Arena Garibaldi scenderà in campo con lo stesso spirito battagliero visto al Picco, per ottenere il massimo della posta in palio. L’obiettivo è chiudere a Pisa conquistando l’undicesimo risultato utile di fila. Ma per riuscire ad acciuffare per i capelli un clamoroso terzo posto non basterà vincere, bisognerà sperare anche che lo Spezia tra le mura amiche non riesca a battere un Cosenza ormai retrocesso in Serie C e senza più nulla da chiedere al campionato.

Insomma, sarà dura, ma giunti a questo punto provarci è quasi un obbligo. E se non sarà terzo posto non si faranno di sicuro drammi. La cosa più importante è confermarsi ai livelli delle ultime uscite, per presentarsi ai playoff come squadra più in forma, pronta a giocarsela contro qualsiasi avversario.

Lo stadio di Pisa sarà in festa per la promozione in A meritatamente conquistata da Pippo Inzaghi e i suoi uomini, che faranno di tutto per salutare nel miglior modo possibile il proprio pubblico. Come ha detto Stroppa “sarà partita vera”, tra due squadre che faranno di tutto per vincere la partita.

Il tecnico dei grigiorossi, squalificato, sarà sostituito in panchina dal suo vice Guerra, e dovrà fare i conti con le squalifiche di Bianchetti, Johnsen e Nasti, oltre agli infortuni di Antov e Zanimacchia. In più non verranno impiegati Barbieri e Vandeputte che sono diffidati e non si può correre il rischio di una squalifica. A dare man forte alla prima squadra ci saranno cinque ragazzi della formazione Primavera (Pavesi, Triacca, Tosi, Lordkipanidze e Gabbiani). Ma soprattutto sarà la partita che segnerà il ritorno in campo di Vazquez dopo le otto giornate di squalifica. El Mudo partirà dall’inizio per ritrovare subito il ritmo partita e si candida ad essere l’asso nella manica di Stroppa ai playoff.

Ultimi novanta minuti a tutta, quindi, poi da stasera si conoscerà la griglia degli spareggi promozione, che metteranno in palio un posto accanto a Sassuolo e Pisa sul volo che per la prossima stagione atterrerà in Serie A.

Mauro Maffezzoni

