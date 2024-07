Sono passati 4 anni dalla scomparsa della 34enne di Pizzighettone Elisa Conzadori, travolta e uccisa da un treno il 15 agosto 2020 a Maleo. Proprio il giorno dell’anniversario la sorella e la famiglia hanno organizzato una camminata con partenza alle 9.30 da Pizzighettone e arrivo a Maleo. L’invito è rivolto a tutti per ricordare e salutare Elisa come racconta la sorella minore Laura. Nonostante il caso sia archiviato, la famiglia prosegue la sua battaglia in attesa di risposte.

Guarda il servizio di Giovanni Palisto e Lorenzo Scaratti

