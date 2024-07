Incidente, ieri verso le 18, sulla ex statale Soncinese. A causa di un sorpasso azzardato, due auto si sono scontrate. Feriti entrambi i conducenti e tre passeggeri. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 128 che hanno soccorso i feriti, trasportati negli ospedali di Cremona e Crema e alla Poliambulanza di Brescia, tutti in codice giallo. La strada è stata chiusa al traffico per permettere i rilievi, curati dagli agenti della polizia stradale di Crema, e la rimozione dei mezzi.

