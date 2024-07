Diabete,Filippini”Innovazione farmaceutica necessaria per prevenzione”

ROMA (ITALPRESS) – “Sanofi ha un’eredità di oltre 100 anni nella ricerca nel campo del diabete, siamo impegnati con una missione chiara: vogliamo andare a fare farmaci best in class e first in class per soddisfare i bisogni terapeutici non soddisfatti. La nostra ambizione è diventare la casa dell’immunologia, facendo leva sulla conoscenza del sistema immunitario per cambiare il corso di alcune patologie. Ma dobbiamo lavorare insieme alle istituzioni e agli alti player del settore, perché serve un ecosistema per raggiungere questo obiettivo”. Lo ha detto Fulvia Filippini, Director, Country Public Affairs Head Italy & Malta, Global PA Strategic Projects di Sanofi, intervenuta in un The Watcher Talk Salute, il format di The Watcher Post. “Serve innovazione per ritardare l’esordio della patologia. Ma tutto questo è possibile grazie a un ecosistema positivo che si è creato, mi auguro che si sia generato un modello di partnership in cui tutti i player coinvolti collaborino in una collaborazione reale. Noi siamo impegnati in questo, disponibili a cooperare perché se non c’è sistema che può recepire innovazione che mettiamo a disposizione non si può avere successo”.

mgg/gtr

(Fonte video: Utopia Studios)

© Riproduzione riservata