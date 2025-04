Giovedì 10 aprile, alle 20.30, il Teatro Ponchielli di Cremona ospiterà per la prima volta il duo pianoforte Lucas e Arthur Jussen, due talentuosi fratelli olandesi che in poco tempo sono riusciti a conquistare il cuore del pubblico europeo con il loro straordinario virtuosismo e la freschezza che li contraddistingue.

Con il loro look alla moda, la simpatia travolgente e una tecnica impeccabile, Lucas e Arthur Jussen sono l’alter-ego delle celebri sorelle Labeque in versione pop, ma con una personalità unica che li rende facilmente riconoscibili sulla scena internazionale.

La loro esecuzione è sempre un gioco di complicità e teatralità, qualità che emergono anche nel programma che proporranno per questa serata speciale.

Il concerto si aprirà con un’introduzione che gioca sugli accenti brillanti del celebre Andante e Allegro Brillante di Mendelssohn, proseguendo con l’incantevole Fantasie in fa minore di Schubert, una delle sue opere più intense per pianoforte a quattro mani.

La seconda parte della serata farà invece un salto nella Parigi degli inizi del Novecento, con due capolavori indiscussi: La Valse di Maurice Ravel e Le Sacre du Printemps di Igor Stravinskij, quest’ultimo nella versione per due pianoforti che lo stesso Stravinskij suonò privatamente con Claude Debussy, prima che la sua composizione diventasse un fenomeno mondiale di scandalo e innovazione musicale.

Nati a Hilversum, in Olanda, da genitori musicisti, Lucas e Arthur Jussen hanno iniziato il loro cammino artistico sin da giovanissimi, conquistando subito le attenzioni della Deutsche Grammophon, che li ha messi sotto contratto quando erano ancora ragazzini. Ma non è solo grazie a questo che i due pianisti hanno raggiunto la fama; la loro energia, freschezza e una dote tecnica rara hanno fatto il resto, permettendo loro di affermarsi come uno dei duo pianistici più apprezzati d’Europa.

