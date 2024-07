La Vanoli annuncia Phil Booth, guardia americana classe ’95 originaria di Baltimora che ha siglato l’accordo per la stagione 2024/2025. Booth è una guardia di 191 centimetri per 90 chilogrammi di peso, in arrivo da Strasburgo dove ha disputato la scorsa stagione.

“Non vedo l’ora di arrivare in città, di giocare per la Vanoli Cremona e sono grato di questa opportunità”, il primo commento del giocatore.

Gli anni del liceo li passa alla Mount Saint Joseph High School, nella sua città natale, dove chiude con il record per il maggior numero di punti segnati e come giocatore dell’anno della Baltimore Prep 2013-14, oltre a essere selezionato nella prima squadra della Lega All-Catholic.

La carriera universitaria la svolge invece alla Villanova University. Con la canotta dei Wildcats, guidato da coach Jay Wright, Phil vince due tornei NCAA. Il primo nella stagione 2015/2016, segnando 20 punti, suo massimo stagionale, nella finale vinta 77-74 sui Tar Heels di North Carolina e venendo nominato nel quintetto All-Final Four. Il secondo, da capitano, nella stagione 2017/2018, chiudendo l’anno con una media di 10 punti, 3.2 rimbalzi e 2.9 assist in 33 partite disputate. La sua ultima stagione a Philadelphia, terminata con medie di 18.6 punti, 3.9 rimbalzi e 3.8 assist a partita, lo vede concludere la sua carriera collegiale come nono giocatore nella storia di Villanova con almeno 1.500 punti e 300 assist nelle 148 partite disputate.

Non scelto al draft NBA 2019, dopo la Summer League giocata con i Cleveland Cavaliers, si trasferisce per due stagioni in G-League. Prima, per 36 gare, con i Capital City Go-Go, chiudendo con medie di 11.1 punti, 2.7 rimbalzi e 2.3 assist, poi, per sei gare, con gli Oklahoma City Blue.

Nella stagione 2021/2022 sbarca per la prima volta in Europa e firma con il Filou Ostenda. Con la squadra belga chiude a 13.7 punti, 3.9 rimbalzi e 3.3 assist di media a gara, vincendo il campionato nazionale e aggiudicandosi anche la Supercoppa della Lega BNXT che riunisce le migliori squadre di Belgio e Paesi Bassi. Con la squadra fiamminga gioca anche la Basketball Champions League mantenendo, in tredici gare, le stesse medie del campionato.

L’anno successivo si trasferisce prima al Buducnost in Montenegro, dove gioca in ABA League e EuroCup, per poi passare al Petkim Spor di Smirne, nel primo campionato turco, dove chiude con 14.4 punti, 4.3 rimbalzi e 2.7 assist a gara.

L’ultima stagione lo vede protagonista in Francia, in Elite Pro A, con la maglia del SIG Strasburgo. Chiude il campionato a 12 punti, 2.5 rimbalzi e 3.3 assist di media nelle 34 gare in cui è sceso in campo e a 12.3 punti, 2 rimbalzi e 4.5 assist nelle 4 gare di playoff. Con la squadra francese disputa anche 15 partite di Basketball Champions League a 15.8 punti di media a gara.

“Ho parlato con il coach e con alcuni nuovi compagni; sarà una grande stagione e sono molto contento di arrivare a Cremona”, conclude il giocatore che ha scelto la Vanoli per il suo esordio italiano.

© Riproduzione riservata