Con la premiazione delle migliori idee, si è conclusa la due giorni del contest L’Orientamento che vorrei. Tracce di futuro dalla voce degli studenti, che lunedì 5 e martedì 6 maggio ha animato l’Informagiovani del Comune di Cremona.

Il contest ha coinvolto una trentina di studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado di Cremona (Liceo “S. Anguissola”, Liceo “S. Aselli”, Liceo “D. Manin”, I.I.S. “A. Ghisleri”, I.I.S. “Stanga”, I.I.S. “A. Stradivari”, I.I.S. “J. Torriani”) chiamati a lavorare in squadra per ripensare in modo creativo, partecipativo e innovativo il tema dell’orientamento scolastico e professionale.

L’obiettivo è stato quello di offrire ai giovani l’opportunità di potersi esprimere come portavoce dei bisogni propri e dei loro coetanei, contribuendo in prima persona alla costruzione di percorsi orientativi nuovi, più vicini alla loro generazione.

“Questa iniziativa – dichiara il sindaco Andrea Virgilio – rappresenta un esempio concreto di come l’Amministrazione comunale, attraverso il Servizio Informagiovani, si impegni a offrire ai giovani uno spazio reale di ascolto e partecipazione. Percorsi come questo, che vedono la presenza di esperti in orientamento qualificati, sono fondamentali per accompagnare i ragazzi nelle loro scelte scolastiche e professionali, contribuendo alla costruzione di percorsi orientativi nuovi, più vicini alle loro idee e alla loro generazione.

Ringrazio tutti i partecipanti, gli esperti coinvolti e il personale dell’Informagiovani, a partire dalla responsabile Maria Carmen Russo, per l’impegno e la passione dimostrati. Continueremo a lavorare insieme per offrire ai nostri studenti le migliori opportunità di crescita e di realizzazione delle loro potenzialità”.

“I ragazzi ci restituiscono sempre di più il bisogno di essere coinvolti e ascoltati” commenta Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani. “Attraverso l’organizzazione di questo contest abbiamo voluto renderli protagonisti attivi del loro futuro. Le idee che hanno portato sono un patrimonio prezioso da cui partire per ripensare in modo innovativo i moduli di orientamento, affinché siano più significativi, accessibili e capaci di parlare davvero ai giovani. Il progetto orientativo vincitore sarà infatti sperimentato nell’anno scolastico 2025-2026 presso una scuola pilota della città, diventando così il primo passo concreto verso nuovi percorsi di orientamento co-progettati insieme ai giovani”.

Negli spazi di via Palestro, 17 i ragazzi hanno vissuto una due giorni intensiva di progettazione: divisi in cinque squadre, sono stati accompagnati dal sociologo Stefano Laffi e dagli orientatori ed esperti dell’Informagiovani in un percorso stimolante fatto di task misteriosi, laboratori creativi e momenti di confronto diretto. Il risultato è stato un insieme di proposte concrete, elaborate e presentate dai partecipanti con il supporto di materiali grafici e narrativi prodotti durante il contest. Due le giurie che hanno valutato le proposte: una Giuria tecnica e una giovani.

PROGETTI VINCITORI

Il premio della giuria degli esperti è stato assegnato alla squadra composta da Marta Bassignani – Liceo “D. Manin”, Ghita Nasri – I.I.S. “A. Ghisleri”, Marco Lodigiani – I.I.S. “Stanga”, Jacopo Martinelli – Liceo “G. Aselli”, Anna Vignoni – Liceo “S. Anguissola”. I ragazzi hanno proposto un percorso orientativo quinquennale che, partendo dall’analisi e valutazione delle proprie abilità e competenze, accompagni gli studenti in attività innovative e diverse ogni anno sui temi formazione, lavoro, conoscenza del territorio e delle sue eccellenze.

Il premio della giuria dei giovani è stato attribuito alla squadra composta da Filippo Daupaj – I.I.S. “A. Stradivari”, Elmaiss Firdaouss – I.I.S. “A. Ghisleri”, Allegra Guarneri – I.I.S. “A. Stradivari”, Giacomo Piccioni – Liceo “S. Anguissola”, Giorgio Salti – I.I.S. “j. Torriani”, Martina Vallesi – I.I.S. “Stanga”. È stata apprezzata particolarmente la proposta di personalizzazione degli interventi di orientamento in classe, la richiesta di approfondimento sugli ITS e la presentazione dell’idea.

I progetti vincitori si sono distinti per innovazione e originalità della proposta, fattibilità e concretezza, sostenibilità e presentazione.

Ogni partecipante ha ricevuto un voucher premio, mentre alle squadre vincitrici è stato assegnato un ulteriore riconoscimento per il risultato raggiunto.

L’evento si è concluso con l’auspicio che questa esperienza rappresenti l’inizio di un modo di fare orientamento ancor più partecipato, inclusivo e radicato nei bisogni reali degli studenti.

L’iniziativa rientra tra le azioni del progetto Giovani ON: un’esperienza per crescere, finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del bando La Lombardia è dei Giovani 2024, in collaborazione con ANCI Lombardia. Il Comune di Cremona è capofila del progetto, realizzato attraverso l’Informagiovani.

LE SQUADRE

Squadra 1

Andrea Attolini – I.I.S. “J. Torriani”

Lorenzo Cé – I.I.S. “J. Torriani”

Rania Ettazy – I.I.S. “A. Ghisleri”

Anastasia Marino – I.I.S. “A. Stradivari”

Filippo Panzera – I.I.S. “A. Stardivari”

Squadra 2

Eleonora Feraboli – Liceo “D. Manin”

Riccardo Massaroni – Liceo “S. Anguissola”

Elia Generali – Liceo “G. Aselli”

Emma Poli – I.I.S. “A. Ghisleri”

Ester Zucchetti – I.I.S. “J. Torriani”

Squadra 3

Vittorio Dell’Orco – I.I.S. “Stanga”

Sara Franzosi – Liceo “D. Manin”

Hugo Gardinali – Liceo “G. Aselli”

Elena Maestri – Liceo Anguissola

Alessandro Zanotti – I.I.S. “Stanga”

Squadra 4

Marta Bassignani – Liceo “D. Manin”

Ghita Nasri – I.I.S. “A. Ghisleri”

Marco Lodigiani – I.I.S. “Stanga”

Jacopo Martinelli – Liceo “G. Aselli”

Anna Vignoni – Liceo “S. Anguissola”

Squadra 5

Filippo Daupaj – I.I.S. “A. Stradivari”

Elmaiss Firdaouss – I.I.S. “A. Ghisleri”

Allegra Guarneri – I.I.S. “A. Stradivari”

Giacomo Piccioni – Liceo “S. Anguissola”

Giorgio Salti – I.I.S. “J. Torriani”

Martina Vallesi – I.I.S. “Stanga”

