Non manca molto alla ripresa della stagione e le realtà che condivideranno partite ed impegni al PalaRadi si sono ritrovate con l’assessore allo sport, Luca Zanacchi, per fare il punto. Erano presenti i rappresentanti di tutte e quattro le società: Vanoli, Juvi, Esperia e VBC.

Si è ragionato sull’organizzazione, sui calendari e sugli interventi di manutenzione urgenti e necessari. Che il palazzetto di Ca’ de Somenzi sia ormai inadeguato alle reali necessità è risaputo. Gli spazi accessori sono quasi inesistenti, hospitality e sale stampa avrebbero bisogno di più ampio respiro. Non esiste una palestra specifica per la Vanoli, che oltre a giocare, utilizza il palazzetto quotidianamente anche per gli allenamenti delle squadre giovanili. Ci sono infiltrazioni di acqua piovana sul parquet e perdite d’acqua nei bagni e negli spogliatoi. A proposito di spogliatoi, ormai sono di un livello inaccettabile per la serie A, come è stato notato da alcune squadre nel corso dello scorso campionato.

Per la prossima settimana è stato fissato un sopralluogo dell’Ufficio sport su alcune questioni manutentive per risolvere i principali problemi prima della ripresa dei campionati. L’assessore Zanacchi ha annunciato che è comunque intenzione dell’amministrazione, come promesso in campagna elettorale, mettere mano con manutenzioni straordinarie, ma si tratta di un passaggio importantissimo che necessita tutti gli approfondimenti, e per il quale saranno coinvolte le società, ma serve il tempo per progettare e programmare.

Tra i temi trattati nella riunione c’è stato anche il calendario e la richiesta che l’assessore invierà a tutte le leghe coinvolte per ottimizzare l’utilizzo del palazzetto. Questo anche tenendo conto che la nuova A2 di basket a 20 squadre avrà una serie di turni infrasettimanali che potrebbero scombinare l’organizzazione. Zanacchi auspica un weekend dedicato alla pallacanestro alternato a uno dedicato al volley. “Ho trovato uno spirito collaborativo tra di loro importante e anche nei confronti dell’amministrazione,” ha commentato l’assessore.

Nell’occasione, ha illustrato anche alcune idee per migliorare gli spazi accessori, creando nuovi ambienti a disposizione di sponsor, stampa e tifosi in occasione delle partite. “Ci sono delle idee e bisogna capire quanto sono funzionali,” ha aggiunto Zanacchi, che nel frattempo ha confermato che è passata la variazione di bilancio per i nuovi canestri della Spettacolo. Il 30 luglio saranno smontati gli attuali, nei primi giorni di agosto verranno effettuate le verifiche strutturali alle pareti, sulla base delle schede tecniche inviate dalla ditta fornitrice. Dopo le opportune verifiche, i muri verranno sistemati nell’attesa della consegna dei canestri, che dovrebbero essere messi a disposizione entro l’inizio del campionato della Sansebasket.

Anche i lavori alla piscina Comunale stanno procedendo. Il primo step riguarda l’impermeabilizzazione dei tetti delle strutture oggetto di intervento da parte di Forus. Il 31 luglio cade il termine in cui le società sportive devono presentare la richiesta degli spazi acqua per la prossima stagione invernale. Nel frattempo, il gestore sta operando una serie di altre manutenzioni sull’impianto e, prima che si apra la stagione, verrà organizzato un momento di verifica da parte dell’assessore.

