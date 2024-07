“Il nuovo caso di peste suina registrato venerdì nel milanese è la prova del fallimento della Regione e del Governo”: a lanciare l’allarme sono i consiglieri regionali del Pd, Matteo Piloni, Marco Carra e Roberta Vallacchi che attaccano: “Proprio oggi abbiamo appreso delle dimissioni del commissario straordinario, Vincenzo Caputo, che segnano l’ultimo atto di mesi di cattiva gestione. Nei due anni di gestione non solo la peste suina non è stata arginata, ma si è diffusa, mettendo a serio rischio le aziende del settore. Il Governo di destra ha fallito e ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza e la Regione non ha fatto meglio”.

“Un piccolo passo avanti- concludono i consiglieri dem- è stato compiuto con l’assestamento di bilancio. E’ stato approvato un nostro ordine del giorno in cui si impegna la giunta a stanziare le risorse per ampliare le indagini epidemiologiche sulla peste suina, un importante strumento per supportare i sistemi di sorveglianza per contrastare il virus. Ci auguriamo che l’impegno sia onorato al più presto e che la giunta Fontana attivi finalmente tutti gli interventi necessari ad arginare la diffusione del virus”.

