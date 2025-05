Mercoledì 14 maggio, a partire dalle ore 14.30, presso l’Aula Magna del Campus di Cremona in via Bissolati 74, si terrà il convegno dal titolo “Compliance fiscale e penale: tra adeguati assetti organizzativi e prevenzione del rischio fiscale”.

L’evento, già accreditato dall’Ordine degli avvocati di Cremona per due crediti formativi in materia di Diritto penale, è in corso di accreditamento anche presso l’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Cremona.

Saranno approfondite le recenti novità normative introdotte dalla legge delega n. 111 del 2023 di riforma del sistema fiscale italiano. In particolare, si analizzerà il nuovo regime di adempimento collaborativo ex d.lgs. n. 221/2023 (così come recentemente modificato dal d.lgs. n. 108/2024), i modelli di compliance e i meccanismi premiali, che negli ultimi anni hanno ridefinito i confini della responsabilità ‘penale’ tributaria delle imprese.

La partecipazione è libera, gratuita e non richiede una preventiva iscrizione.

© Riproduzione riservata