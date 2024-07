Venerdì 26 luglio 2024 a Cremona, presso la Sala Coppetti dell’azienda Speciale Comunale Cremona Solidale si è esibita l’orchestra da Camera di Nürtingen, proveniente dalla Germania, diretta da Friederike Kienle, davanti a un numeroso ed entusiasta pubblico composto dagli utenti, dai loro familiari e dal personale in assistenza. Il secondo concerto avrà luogo sabato 27 luglio 2024 alle ore 21, in Cortile Federico II.

Il concerto dal titolo “Traviata&More” vede protagonisti anche i solisti Emmanuelle Chimento, soprano, Dominique Dethier, soprano, Mariam Aloyan mezzo soprano, David Krahl, tenore e Shenghan Wang, baritono.

L’Azienda Cremona Solidale per il secondo anno consecutivo ha ospitato l’evento inserito nel Summer Festival 2024, consolidando la sinergia con la Città di Cremona relativamente al tema della musica e l’apertura al territorio che contribuisce ad arricchire la relazione dei cittadini di Cremona Solidale con il mondo Cremona

Il concerto è inserito nel Cremona Summer Festival, organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona, nell’ambito del progetto Masterclass, con la collaborazione dei Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore. La Camera di Commercio ha promosso con convinzione il progetto a partire dal 2009, con la consapevolezza che la musica rappresenti per Cremona e il suo territorio una risorsa da valorizzare anche dal punto di vista turistico. Il territorio cremonese si è affermato come “A place to play” per organizzazioni musicali provenienti da tutto il mondo. Dopo la pausa del 2020 e la lenta ripartenza del 2021 e del 2022, nel 2024 il numero dei partecipanti previsti ammonta a circa 2.000 tra studenti, musicisti, insegnanti e genitori.

© Riproduzione riservata