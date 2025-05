L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato le compravendite realizzate attraverso le proprie agenzie attive in Lombardia nel 2024.

L’82,4% delle compravendite ha riguardato l’abitazione principale, il 15,6% gli acquisti per investimento e nel 2,0% dei casi si è trattato di acquisti di case vacanza. Rispetto al 2023 da segnalare un lieve calo della percentuale di acquisti per investimento, si passa infatti dal 16,6% dell’anno precedente all’attuale 15,6%. Per quanto riguarda i proprietari nel 46,4% dei casi hanno venduto per migliorare la qualità abitativa, nel 39,9% dei casi per reperire liquidità e nel 13,7% dei casi per trasferirsi in un altro quartiere oppure in un’altra città. In Lombardia il 65,1% degli acquirenti sono coppie e famiglie, mentre nel 34,9% dei casi si tratta di single (in lieve calo rispetto al 2022). La tipologia più acquistata in Lombardia è il trilocale con il 37,6% delle scelte, seguito dai bilocali che compongono il 27,4% degli acquisti.

Entrando nel dettaglio dei capoluoghi lombardi si può notare che nelle diverse città il motivo predominante della compravendita è l’acquisto dell’abitazione principale, in particolare a Cremona (90,0%). Pavia e Bergamo spiccano per le alte percentuali di acquisti per investimento (rispettivamente 44,1% e 36,7%). A Milano la percentuale di acquisti per investimento è del 28,2%, in calo rispetto al 2023 quando arrivava al 35%. Ad eccezione di Milano e Mantova, negli altri capoluoghi della lombardia si registra un aumento del tasso di acquisti per investimento. Per quanto riguarda il motivo della vendita Como e Monza sono le città con le percentuali più alte di vendite per migliorare la qualità abitativa rispettivamente con il 50% e il 57,8%.

Como, Cremona, Milano, Mantova e Brescia sono le città dove l’età media degli acquirenti è più bassa, con percentuali comprese tra il 34% e il 52% per gli acquisti da parte di under 34. Brescia spicca per la quota di acquisti da parte di single che arriva al 46,4%, a Milano i single si attestano al 43,1%.

