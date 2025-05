Sabato 10 maggio, alle ore 18, nella sala dell’Oratorio della chiesa dell’Immacolata Concezione (via Agreste 11, quartiere Maristella), Sandra Bonzi presenta il libro Una parola per non morire, novità edita da Garzanti.

La presentazione è un evento inserito nell’ambito della rassegna Quartieri in giallo organizzata come anteprima del Porte Aperte Festival 2025, grazie al supporto del Centro Quartieri e Beni Comuni del Comune di Cremona.

L’incontro, condotto da Marina Volonté, è organizzato in collaborazione con la Libreria Il Libraccio di Cremona.

La trama. Questo nuovo capitolo delle indagini di Elena Donati, giornalista detective per caso, ruota intorno alla sparizione di una ragazza; l’evento drammatico si intreccia in maniera inaspettata con la vita della protagonista e del gruppo di familiari e amici che la circonda.

L’autrice. Sandra Bonzi, nata e cresciuta a Bolzano, da oltre trent’anni vive a Milano. Giornalista, ha lavorato nell’ambito della televisione (Fininvest Comunicazioni, Telepiù, Disney Channel) e del cinema (Colorado, Albachiara Produzioni) e ha firmato numerose rubriche su periodici e quotidiani (da «Topolino» alla «Repubblica»). Con Garzanti ha pubblicato anche Nove giorni e mezzo (2022) e Il mio nome è Due di Picche (2023).

© Riproduzione riservata