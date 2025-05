In casa custodiva ben 19 chili di droga, tra cocaina, hashish e marijuana: è finito così in manette un 23enne residente in zona Treviglio.

Il giovane, accusato di spaccio, è stato messo sotto controllo dagli uomini del commissariato di Polizia di Crema che, insieme ai colleghi del Commissariato di Treviglio, sono risaliti a lui seguendo i canali dello spaccio nel Cremasco.

Sono quindi stati fatti alcuni appostamenti nei pressi della sua abitazione. Qui gli agenti hanno notato strani e continui movimenti di persone e auto che entravano nella corte dove il 23enne risiedeva.

E’ quindi scattata la perquisizione domiciliare, che ha consentito di rinvenire le ingenti quantità di sostanze stupefacenti poste sotto sequestro, oltra a denaro provento dell’attività di spaccio.

Parte della sostanza stupefacente è stata rinvenuta sul tetto dell’abitazione all’interno di una borsa che il giovane aveva nascosto all’arrivo degli agenti. I movimenti dello spacciatore non sono però sfuggiti ad uno degli agenti cremaschi. Il resto della droga era in salotto e in camera da letto.

Il ragazzo è stato quindi dichiarato in stato d’arresto e condotto prima al Commissariato di Crema e successivamente, su ordine del pubblico ministero competente, al carcere di Bergamo. Dato l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata, si ritiene che una parte di essa fosse destinato alla provincia di Cremona.

