Dopo la pausa Covid, il numero di separazioni familiari è tornato a salire. I dati Istat relativi al 2021 (ultimi disponibili) parlano di quasi 98mila separazioni (+22,5% rispetto al 2020) e oltre 83. mila192 (+24,8%) divorzi a livello nazionale. E la metà riguardano coppie con figli minori.

Numeri in aumento anche a Cremona. I divorzi registrati nel 2016 sono stati 18 e le separazioni 11. Notevole balzo avanti a partire invece dall’anno successivo: 48 divorzi e 25 separazioni, dati che sono rimasti più o meno costanti, a parte un leggero calo negli anni del covid, fino al 2022 quando in totale sono stati 57.

E il divorzio negli ultimi anni sembra non avere età. Sempre più sessantenni scelgono di dirsi addio. Il fenomeno che viene chiamato divorzio grigio tra il 2015 e il 2021 è aumentato di oltre il 40%. E per i sociologi per l’Italia si tratta di una vera rivoluzione culturale che riguarda tutti i ceti sociali. I divorzi dal 2007 al nord sono cresciuti del 33% e al sud del 150%, un altro rovesciamento a livello sociale. Chi divorzia oggi può contare su procedure semplificate, che migliorano la tutela dei minori e introducono la possibilità di gestire i procedimenti direttamente online.

Quando una coppia scoppia e ci sono bambini il problema maggiore non è tanto la separazione dei genitori, quanto la conflittualità tra di loro, sia che vivano ancora insieme sia che siano già separati. Per questo sempre più frequente e utile l’aiuto del mediatore famigliare e degli psicologi.

Nicoletta Tosato

