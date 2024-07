È un Giovanni Stroppa nel quale prevale il senso del gruppo e della tutela dei propri calciatori quello che si presenta per le interviste di rito alla fine dell’amichevole vinta contro il Torino.

Il primo pensiero è infatti per Paolo Ghiglione, uscito anzitempo per un infortunio che andrà valutato nelle prossime ore: “Mi dispiace molto per Paolo, in questo tipo di amichevoli è importante perfezionare i meccanismi ed affinare la condizione, ma la prima cosa è che nessuno si faccia male, quindi sono molto dispiaciuto”.

A seguire l’analisi si sposta sul modulo di gioco, per un 4-2-3-1 che ha ancora una volta convinto i molti tifosi giunti a Pinzolo, una soluzione a giudizio del mister “ottima per quel che dicono i numeri, anche perché si è vinto, ma ovviamente ancora da perfezionare in relazione ad equilibri ed automatismi; c’è ancora tanto da lavorare, ma certo è una opzione in più rispetto a quel che già conosciamo. Il percorso e’ comunque ancora lungo per quel che riguarda occupazione degli spazi e modo di unire il campo, ma è normale visto che siamo in piena preparazione. C’è comunque la volontà di proporre anche questo qualcosa di nuovo”.

Ultima domanda, quasi inevitabile, sul mercato, e qui Stroppa mostra di avere idee chiarissime: “Mi aspetto ancora qualcosa, la squadra è ancora incompleta, per valutare in che ruoli sta alla società, ma qualcosa auspico che arrivi, specie nelle zone in cui abbiamo evidenziato qualche limite in certe situazioni lo scorso anno. Lavoriamo per migliorare una squadra che è comunque collaudata per identità, ed è correttamente mentalizzata”.

