All’indomani dell’impresa grigiorossa, con la promozione in serie A, grande la soddisfazione del presidente onorario della Us Cremonese, il cavalier Giovanni Arvedi: “È una grande gioia resa ancora più intensa dal fatto che questo traguardo è stato conquistato in una trasferta difficile ed emozionante” commenta.

“Un’emozione che condivido con tutta la città” continua il presidente onorario. “Questo risultato è il frutto del lavoro e dello spirito di squadra che ha sempre contraddistinto la nostra Cremonese. Un lavoro quotidiano di un gruppo straordinario: giocatori, staff tecnico, dirigenti, collaboratori. A tutti va il mio più sentito grazie.”

“Un grazie speciale va al nostro allenatore Giovanni Stroppa, che con equilibrio e dedizione ha saputo guidare una squadra solida e determinata. E grazie di cuore a tutti i nostri giocatori: hanno lottato con generosità, dimostrando che il vero talento è fatto di umiltà, sacrificio e spirito di squadra”.

“Voglio rivolgere un ringraziamento particolare alla dirigenza della Società: al presidente Francesco Dini, al vicepresidente Maurizio Calcinoni, all’Amministratore Delegato Uberto Ventura, al Direttore Generale Paolo Armenia, al Direttore Sportivo Simone Giacchetta, al Consiglio e a tutti coloro che si sono prodigati con competenza e passione per questo straordinario risultato” sottolinea ancora Arvedi.

“Oggi sento di ribadire il valore educativo del calcio, che per noi non è solo competizione, ma anche e soprattutto rispetto, impegno, senso di responsabilità: valori che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni.

Un pensiero riconoscente va anche ai media cremonesi, che hanno seguito con professionalità, equilibrio e affetto le vicende sportive della squadra, contribuendo a rafforzare il legame tra la Cremonese e la sua comunità.

Questo ritorno in Serie A è anche una vittoria della comunità cremonese, che ha sempre sostenuto con passione i colori grigiorossi. È a loro che dedichiamo questo momento: perché la Cremonese è, e sarà sempre, il cuore sportivo di Cremona” conclude il presidente onorario.

