Operatori ecologici al lavoro nelle prime ore di lunedi 2 giugno, praticamente subito dopo la fine dei festeggiamenti per la promozione in serie A della Cremonese. Come sempre piazza Cadorna (con la sua fontana spenta) è stata l’epicentro della festa, sono stati esplosi petardi e fumogeni per almeno un paio d’ore, ma senza danneggiamenti alle strutture, se non ai fiori da poco piantati nell’aiuola centrale. Uomini e mezzi di Aprica hanno iniziato a ripulire la piazza alle 4 del mattino: in servizio 6 operatori manuali, 2 spazzatrici e un addetto al lavaggio strade con botte.

