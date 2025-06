Aggressione nella notte a Soresina, nei pressi dell’autolavaggio. Era tre no circa le 3 quando due giovani stranieri, di 26 e 27 anni, che si trovavano nei pressi dell’autolavaggio, sono stati presi di mira da tre connazionali.

Secondo quanto le vittime hanno raccontato ai Carabinieri di Casalbuttano, intervenuti insieme ai soccorritori del 118 su segnalazione del 26enne, non conoscevano i propri aggressori.

Lo scontro sarebbe scattato per futili motivi. I due sono stati curati sul posto dai sanitari, ma non hanno voluto farsi accompagnare in ospedale. Presentavano entrambi escoriazioni e graffi, ma non avevano lesioni gravi. lb

