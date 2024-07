La HMC – Mezza Maratona Città di Cremona annuncia la collaborazione con Tamoil Italia Spa. In programma domenica 20 ottobre p.v., la Maratonina è ormai diventata un appuntamento imperdibile nel calendario delle gare autunnali: riconosciuta per il suo percorso veloce e scenografico, è la prova ideale per siglare o migliorare il proprio personal best in un contesto di rara bellezza.

I suggestivi passaggi in città e gli attraversamenti della campagna cremonese con il caratteristico skyline di Torrazzo, Duomo e Palazzo Comunale sullo sfondo, attirano infatti atleti e appassionati da tutta Italia – e non solo, offrendo loro sia un’esperienza sportiva unica e coinvolgente, sia la possibilità di godere della bellezza storica e culturale di Cremona.

“Siamo entusiasti di collaborare con Tamoil Italia S.p.A. per l’edizione numero ventitre della nostra mezza maratona” ha detto Michel Solzi, Presidente dei Cremona Runners a.s.d., società organizzatrice della HMC. “Questa sponsorizzazione rappresenta un sostegno fondamentale per il nostro evento, che continua a crescere in popolarità e prestigio anno dopo anno. E con il supporto di una realtà cosi’ importante come Tamoil Itala S.p.A. siamo certi che la HMC 2024 sarà un successo straordinario, capace di offrire agli atleti un’esperienza indimenticabile in un contesto senza pari”.

“Tamoil è entusiasta di far parte di questo straordinario evento come sponsor ufficiale della HMC – Cremona Half Marathon” ha aggiunto Enrico Garavaglia, Direttore Ingegneria, Sicurezza e Ambiente, Tamoil Italia Spa. Questa sponsorizzazione sottolinea l’impegno di Tamoil nel promuovere uno stile di vita sano e attivo, nonché nel supportare iniziative che rafforzano il senso di comunità. Tale coinvolgimento riflette anche il desiderio di Tamoil di essere un partner attivo e responsabile all’interno delle comunità in cui opera da molti anni. Tamoil mira a creare un impatto positivo e duraturo, promuovendo la coesione sociale e l’interazione tra i cittadini”.

