Tentata rapina, ieri sera, al supermercato Esselunga di via Ghisleri. A finire agli arresti è stato un uomo che dopo aver eluso le casse ha tentato di allontanarsi senza pagare la merce che aveva preso. Le mosse dell’uomo non sono passate inosservate, tanto che è stato immediatamente fermato dagli addetti alla sicurezza all’uscita del supermercato. Per cercare di guadagnare la fuga, il malvivente ha iniziato una colluttazione con il personale della vigilanza. Nel frattempo sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Volante della Questura che lo hanno preso in consegna. L’uomo è stato identificato e dichiarato in arresto per tentata rapina impropria. Domani è fissato il processo per direttissima per la convalida dell’arresto.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata